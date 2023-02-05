19-летний Мусиала поучаствовал в 23 голах «Баварии» в 27 матчах

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала продолжает показывать выдающуюся результативность.

19-летний футболист отметился забитым мячом в сегодняшнем поединке против «Вольфсбурга», в котором мюнхенцы отпраздновали победу со счётом 4:2. Согласно сведениям Opta, в активе Мусиалы уже 23 результативных действия в 27 матчах за «Баварию» в нынешнем сезоне во всех турнирах (14 голов и 9 ассистов) – лучший показатель среди всех игроков Бундеслиги наряду с Рандалем Коло-Муани из «Айнтрахта».

Джамал Мусиала выступает за первую команду «Баварии» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.