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Чемпионат Германии. Бундеслига

Канселу – о своём дебюте за «Баварию»: «Очень счастлив сделать вклад в победу»

02 Февраля 2023 • 16:34 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
05.02 19:30

Новичок мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу оценил свой дебют за команду в матче Кубка Германии против «Майнца». Напомним, подопечные Юлиана Нагельсманна вышли в четвертьфинал соревнования, добыв разгромную победу со счётом 4:0.

«Я очень рад, что внёс свой вклад в эту победу. Вижу, что у нас очень сплочённая команда. Это меня радует. Ребята показали отличную игру. Мои товарищи по команде старались интегрировать меня как можно быстрее. Я думаю, что мой дебют был хорошим», – сказал Канселу в послематчевом интервью.

Напомним, Жоау перешёл в «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». Немецкий клуб в конце сезона может выкупить 28-летнего португальца за 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жоау Канселу
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ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
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