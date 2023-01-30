Гравенберх разочарован тем, что не вышел в стартовом составе «Баварии» на матч с «Айнтрахтом»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх остался недоволен решением главного тренера Юлиана Нагельсманна оставить его на скамейке запасных в матче с франкфуртским «Айнтрахтом». По информации от Kicker, нидерландец рассчитывал выйти в стартовом составе из-за травмы основного хавбека Леона Горецки.

Напомним, «Бавария» так и не смогла обыграть «Айнтрахт» во вчреашнем матче Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна в третий раз подряд сыграла вничью 1:1 в чемпионате Германии.

Гравенберх перебрался в Мюнхен перед стартом сезона из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента. Нидерландец до сих пор ни разу не вышел в основе команды на матч Бундеслиги.