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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман сделал самый быстрый дубль «Баварии» в Бундеслиге с 2001 года

08 Февраля 2023 • 00:28 Комментировать
Вольфсбург
2:4
Бавария
окончен

В матче девятнадцатого тура немецкого чемпионата «Бавария» отлично съездила в Вольфсбург, забив там четыре мяча. Первые два из них записал на свой счет Кингсли Коман, причем он сделал это уже к четырнадцатой минуте. Как ни странно, при недавнем прошлом Роберта Левандовски в клубе, но подобного в «Баварии» не происходило с 2001 года.

Тогда, к сентябре, Джованни Элбер забил два гола в ворота «Штуттгарта» уже к 13-й минуте игры, а его команда в итоге также забила в общей сложности четыре мяча - но то были 4:0, а не 4:2, как в минувшей игре против «Вольфсбурга».

В следующем туре «Бавария» примет дома «Бохум». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вольфсбург Джованни Элбер Кингсли Коман
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