Нагельсманн: «Мусиала показал выступление мирового класса против «Кёльна»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выступление Джамала Мусиалы в матче против «Майнца» в ⅛ финала Кубка Германии, в котором мюнхенцы одержали разгромную победу 4:0.

«Как по мне, против «Майнца» Джамал показал выступление мирового класса. Он очень хорошо справился, у меня нет сомнений в его способностях. Чемпионат мира – изнурительный турнир. В первых матчах по возобновлению сезона Мусиале было сложно, но он сильно старался. Думаю, с «Вольфсбургом» ему будет легче», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

В матче с «Майнцем» Мусиала отметился одним голом. На счету Джамала в целом 13 мячей и 8 результативных передач во всех турнирах.