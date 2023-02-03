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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Мусиала показал выступление мирового класса против «Кёльна»

03 Февраля 2023 • 15:33 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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05.02 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выступление Джамала Мусиалы в матче против «Майнца» в ⅛ финала Кубка Германии, в котором мюнхенцы одержали разгромную победу 4:0.

«Как по мне, против «Майнца» Джамал показал выступление мирового класса. Он очень хорошо справился, у меня нет сомнений в его способностях. Чемпионат мира – изнурительный турнир. В первых матчах по возобновлению сезона Мусиале было сложно, но он сильно старался. Думаю, с «Вольфсбургом» ему будет легче», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

В матче с «Майнцем» Мусиала отметился одним голом. На счету Джамала в целом 13 мячей и 8 результативных передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала
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