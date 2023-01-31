«Бавария» не отпустила Павара в топ-клуб Серии А

Миланский «Интер» пытался оформить подписание защитника «Баварии» Бенжамена Павара, но потерпел неудачу.

26-летний футболист рассматривался «нерадзурри» в качестве замены Милану Шкриньяру, планирующему перейти в «Пари Сен-Жермен». Согласно заявлениям инсайдера Флориана Плеттенберга, «Интер» обратился к «Баварии» с запросом о возможности трансфера Павара до закрытия зимнего трансферного окна, однако мюнхенский клуб отказался обсуждать переход. Лидеры немецкой Бундеслиги не готовы терять француза в разгар кампании.

По слухам, Бенжамен Павар устно договорился с «Барселоной». Трансфер может состояться летом.