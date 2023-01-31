Агент Чупо-Мотинга рассказал, как проходят переговоры с «Баварией» по новому контракту

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг близок к продлению трудового договора с клубом.

Боссы мюнхенцев давно задались целью продлить соглашение 33-летнего футболиста, истекающее по окончании сезона, и стороны продолжают обсуждать детали сделки.

«Думаю, сейчас мы находимся на заключительной стадии переговоров, – заявил агент камерунца. – Глупо отрицать, что деньги играют серьёзную роль. Я надеюсь, что в скором времени соглашение будет подписано. Эрик – выдающийся футболист», – цитирует представителя форварда Sky Sport.

В 19 матчах текущего сезона в составе «Баварии» Чупо-Мотинг забил 12 голов.