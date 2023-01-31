Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Чупо-Мотинга рассказал, как проходят переговоры с «Баварией» по новому контракту

31 Января 2023 • 23:00 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
05.02 19:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг близок к продлению трудового договора с клубом.

Боссы мюнхенцев давно задались целью продлить соглашение 33-летнего футболиста, истекающее по окончании сезона, и стороны продолжают обсуждать детали сделки.

«Думаю, сейчас мы находимся на заключительной стадии переговоров, – заявил агент камерунца. – Глупо отрицать, что деньги играют серьёзную роль. Я надеюсь, что в скором времени соглашение будет подписано. Эрик – выдающийся футболист», – цитирует представителя форварда Sky Sport.

В 19 матчах текущего сезона в составе «Баварии» Чупо-Мотинг забил 12 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
23:00 · Германия. Бундеслига
Агент Чупо-Мотинга рассказал, как проходят переговоры с «Баварией» по новому контракту
22:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не отпустила Павара в топ-клуб Серии А
22:44 · Германия. Бундеслига
Торган Азар – игрок ПСВ официально
21:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» сделал запрос по звезде сборной Японии
21:19 · Германия. Кубок
​«Майнц» - «Бавария»: прогноз на матч Кубка Германии – 1 февраля 2023
21:05 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Бавария» согласовали аренду Забитцера
20:30 · Германия. Бундеслига
Беллингем определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи
20:22 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» лидирует в борьбе за Забитцера
19:56 · Германия. Кубок
​Ковач: «Сейчас легче играть с «Баварией», чем с «Унионом»
19:41 · Германия. Бундеслига
​Директор «Унион Берлин» прокомментировал срыв трансфера Иско
19:28 · Германия. Бундеслига
Первый тренер Лунёва считает переход в «Байер» ошибкой
17:49 · Германия. Бундеслига
​Трансфер Иско в «Унион Берлин» сорвался
16:46 · Германия. Бундеслига
Орлов предсказал, где будет играть Лунёв
16:41 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» сделал заявление насчёт слухов об Азмуне 1
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обратились в «Баварию» по поводу трансфера Забитцера
Все новости
Рекомендуем