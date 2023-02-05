Нагельсманн: «Бавария» расслабилась, позволив «Вольфсбургу» вернуться в игру»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами после победы над «Вольфсбургом» (4:2).

Мюнхенцы повели со счётом 3:0 уже к 19-й минуте, на что «волки» ответили голом на 44-й минуте. После перерыва «Бавария» вновь довела преимущество до крупного, но пропустила второй мяч в концовке.

«Очень важная победа. Мы забили три первых гола, создав три голевых момента, что, конечно, облегчило задачу. Затем команда позволила себе расслабленность, и «Вольфсбург» вернулся в игру. Лишь после гола Мусиалы все вопросы о победителе были сняты», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.