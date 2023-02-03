​Мазрауи приступил к тренировкам в «Баварии»

Защитник Нуссер Мазрауи в пятницу приступил к тренировкам с «Баварией». Об этом рассказывается на страницах официального сайта мюнхенского клуба.

В последние недели Нуссер Мазрауи пребывал в лазарете из-за лёгкого воспаления перикарда после заражения коронавирусом на чемпионат мира.

Теперь Нуссеру Мазрауи предстоит набрать форму, прежде чем он сможет снова помогать «Баварии» на поле.

Нуссер Мазрауи перебрался в «Баварию» летом прошлого года. С тех пор марокканец провёл за команду 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами на партнёров.

«Бавария» на текущий момент лидирует в Бундеслиге.