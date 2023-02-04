«Челси» сохраняет интерес к Леау

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау. По информации от La Stampa, «пенсионеры» готовы побороться за трансфер португальца следующим летом.

Напомним, контракт Леау с «Миланом» истекает летом 2024 года. Это значит, что в грядущее трансферное окно «россонери» могут всерьёз задуматься над тем, чтобы отпустить футболиста, в ином случае команда будет рисковать потерять Рафаэлу бесплатно по окончанию срока контракта.

Сумма отступных в соглашении Леау с «Миланом» составляет около 150 миллионов евро. Рафаэл в нынешнем сезоне отметился 8 голами и 5 результативными передачами в итальянской Серии А.