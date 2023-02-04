Линекер пошутил над «Челси» после нулевой ничьей с «Фулхэмом»

Бывший английский футболист, а ныне телеведущий и публичная личность Гари Линекер пошутил над «Челси» после нулевой ничьей в матче с «Фулхэмом» в рамках АПЛ.

«Если в «Челси» готовы потратить летом большие деньги на новых игроков, они могут стать угрозой», - написал Линекер в своей соцсети.

Речь идёт, разумеется, про большие трансферные затраты лондонцев этой зимой. Самой крупной покупкой «синих» стал аргентинский хавбек Энцо Фернандес – 121 млн евро, на восходящую звезду украинского футбола боссы «Челси» потратили 100 млн евро с учётом бонусов.

После сегодняшнего матча «Челси» временно поднялся на девятое место в АПЛ, «Фулхэм» - шестой. Разумеется, до субботних и воскресных матчей чемпионата Англии.