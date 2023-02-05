«Челси» планирует продлить контракт Галлахера

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может быть вознаграждён новым контрактом с клубом.

В январе в подписании 22-летнего футболиста были заинтересованы «Эвертон» и «Ньюкасл», однако хавбек не пожелал покидать клуб. По информации журналиста Алана Никсона, в «Челси» считают, что у Галлахера есть перспективы в команде Грэма Поттера, поэтому готовы предложить ему новый трудовой договор с увеличением зарплаты. Переговоры могут стартовать в скором времени.

Конор Галлахер провёл 26 матчей за «синих» в нынешнем сезоне, по одному разу отметившись забитым мячом и результативной передачей.