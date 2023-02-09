Галлас: «Мудрик может пожалеть, что выбрал «Челси», а не «Арсенал»

Бывший французский защитник Вильям Галлас предположил, что украинский вингер Михаил Мудрик может пожалеть о своём выборе в пользу «Челси». Напомним, переход Мудрика в «Челси» из донецкого «Шахтёра» стал одним из самых громких трансферов января, сумма отступных за переход игрока с учётом бонусов составила 100 млн евро. Однако «синие» проводят кошмарный сезон для своего статуса и идут в середине турнирной таблицы АПЛ.

«Полагаю, Мудрик допустил ошибку. Он мог сейчас играть за «Арсенал» и, с учетом того, как играет эта команда, он бы вписался в её стиль. В конце сезона он может пожалеть о своем выборе», - цитирует Галласа Genting Casino.

Экс-защитник добавил, что «Челси» таким темпом может не попасть даже в Лигу чемпионов на следующий сезон, а «Арсенал» имеет неплохие шансы стать чемпионом Англии.