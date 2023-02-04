Хави: «Если «Челси» подписал столько игроков, значит они могут себе это позволить»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал траты «Челси» на зимнем трансферном рынке. Напомним, «пенсионеры» в январе раскошелились на сумму свыше 320 миллионов евро.

«Если «Челси» подписал столько игроков, значит они могут себе это позволить. Также, судя по всему, это позволяют правила Английской премьер-лиги. В любом случае, я сосредоточен на «Барселоне», – заявил Хави на пресс-конференции.

«Барселона» в данный момент не может регистрировать новых футболистов, так как клуб испытывает финансовые проблемы. Зимой команда хотела вернуть у «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга, но сделать это так и не удалось.