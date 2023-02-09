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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэта: «Мы ещё не закончили свои дела в нынешнем сезоне»

09 Февраля 2023 • 14:11 Комментировать
Вест Хэм
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Челси
1 3.30 X 3.30 2 2.25
11.02 15:30

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями насчёт оставшейся части сезона. Напомним, «пенсионеры» находятся на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги и отстают от четвёртого места на 10 очков. Команда успела вылететь из Кубка Англии и Кубка лиги, но продолжает выступать в Лиге чемпионов, где на стадии ⅛ финала сразится с дортмундской «Боруссией».

«Мы ещё не списали со счетов нынешний сезон. Нам есть за что бороться. Нам нужно добиться максимума в Английской премьер-лиге и показать себя в Лиге чемпионов. В 2021 году тоже никто не ожидал, что мы возьмём этот трофей», – заявил Аспиликуэта в интервью The Athletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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