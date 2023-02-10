Фелиш: «Энцо Фернандес стоит своих 120 миллионов евро»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш считает справедливым трансферный ценник Энцо Фернандеса, который ранее присоединился к «пенсионерам» за 120 миллионов евро из лиссабонской «Бенфики». Отметим, что 22-летний аргентинец стал самым дорогим игроком в истории «Челси» и Английской премьер-лиги.

«Он прибыл за два дня до матча и сразу вышел в старте. Энцо легко и быстро адаптировался. Я считаю его невероятным талантом, который стоит своих денег. Считаю, ценник в 120 миллионов евро вполне оправдан. Этот парень в будущем совершенно точно станет одним из лучших полузащитников планеты», – цитирует Фелиша издание Diario AS.