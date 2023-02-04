Поттер: «Мудрик был заменён из-за сильной простуды»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил, почему убрал из состава Михаила Мудрика в перерыве матча против «Фулхэма» в рамках Английской премьер-лиги. По словам коуча «пенсионеров», у украинского вингера была сильная простуда.

«Мудрик был не в лучшем состоянии для того, чтобы играть. У него была сильная простуда, но мы сошлись на том, что ему следует отвести около 60 минут игрового времени. Он смотрелся тяжеловато, поэтому мы решили заменить его в перерыве. Михаил так или иначе толком не играл с ноября, поэтому ему нужно постепенно вернуться в ритм», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» заплатил за Мудрика 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов донецкий «Шахтёр» может получить в виде бонусов.