Степаненко считает, что Мудрик может стать кумиром, как Шевченко

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко высказался о нападающем лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

Степаненко сказал Meczyki, что считает Мудрика особенным парнем, который раньше думал, будто он сможет стать большим игроком только за счет таланта, но со временем все изменилось, на это повлиял Роберто де Дзерби.

Мудрик начал слушать и развиваться под руководством тренера, теперь он является настоящей звездой, сейчас у него есть все, чтобы стать кумиром поколения, как раньше был Андрей Шевченко, считает хавбек.

Напомним, 22-летний Мудрик перебрался из «Шахтёра» в «Челси» текущей зимой за 70 млн евро без учета бонусов. В этом сезоне на его счету десять голов и восемь ассистов в 20 матчах во всех турнирах.