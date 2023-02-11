Энцо Фернандес может стать одним из лучших в истории, считает Креспо

Бывший игрок «Челси» Эрнан Креспо высказался о полузащитнике «синих» Энцо Фернандесе.

«Фернандес — это Макелеле плюс Лэмпард. У него хороший дальний удар и есть голевое чутье. Он может играть на разных позициях. Как тренер, я бы хотел иметь такого футболиста в команде, который может закрыть несколько позиций», — цитирует Креспо Daily Mail.

По мнению эксперта, Фернандес может стать одним из лучших полузащитников в истории футбола.

Напомним, 22-летний аргентинец перебрался в «Челси» текущей зимой из «Бенфики» за 121 миллион евро. В нынешнем сезоне на счету Фернандеса четыре мяча и семь голевых передач в 30 играх во всех турнирах.