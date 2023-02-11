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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш выйдет в старте на матч с «Вест Хэмом»

11 Февраля 2023 • 10:29 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.40 X 3.25 2 2.25
Через 4 ч. 24 мин.

Нападающий лондонского «Челси» сегодня должен появится в стартовом составе своей команды на дерби против «Вест Хэма», которое стартует в 15:30 по московскому времени. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Мэтт Лоу.

Напомним, в последних трёх матчах «Челси» в Английской премьер-лиге Фелиш не участвовал, так как отбывал дисквалификацию за красную карточку в своей дебютной игре против «Фулхэма».

Фелиш выступает за «Челси» на правах аренды до конца сезона. За такую сделку «пенсионеры» заплатили мадридскому «Атлетико» 11 миллионов евро. Есть вероятность, что «Челси» всё же выкупит игрока в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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