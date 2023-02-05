Поттер: «Дорогостоящие трансферы не решают проблемы сами по себе»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об адаптации новичков команды.

Лондонский гранд закупился на 330 млн евро в зимнее трансферное окно.

«Я не знаю, сколько времени займёт адаптация каждого новичка. В первую очередь нам нужно прибавлять в командном плане. В недавнем прошлом, желая избавиться от проблем в атаке, «Челси» потратил 100 млн фунтов стерлингов на нападающего [Ромелу Лукаку], но это не решило всех проблем. Главное – это команда», – цитирует MailSport рулевого «синих».

После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице с 30 набранными очками.