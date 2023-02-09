Тьяго Силва — о трансферах «Челси»: «Я ещё ни разу такого не видел»

Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился мнением о зимних трансферах лондонского клуба.

Напомним, что в минувшее трансферное окно руководство «Челси» потратило на новых футболистов около 330 миллионов евро, попутно осуществив самую дорогую покупку в истории Английской премьер-лиги в лице аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса, перешедшего из португальской «Бенфики» за 121 миллион евро.

«За всю карьеру я ещё ни разу такого не видел. Это показывает, каковы амбиции клуба и жажда побед. В этом году у нас много травм. В «Челси» много новичков, и им нужно время, чтобы подготовиться и привыкнуть», — цитирует Силву официальный сайт лондонского клуба.

Также 38-летний футболист отметил, что у «синих» ещё есть возможность удачно завершить нынешний сезон.

После 21 тура АПЛ «Челси» набрал 30 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцам будет противостоять дортмундская «Боруссия». Первая игра этих команд состоится 15 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.