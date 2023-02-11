​Мойес: «Мы неудачно начали матч»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Вест Хэм» сумел отобрать очки у «Челси», хотя начинали игру на своем домашнем стадионе «молотобойцы» не очень хорошо - как пояснил наставник клуба, шотландский специалист Дэвид Мойес, к середине первого тайма он был бы счастлив разойтись миром, наблюдая, как плохо идут дела.

- Если бы к 20-й минуте ко мне подошли бы и сказали «давай поделим очки», я был бы счастлив и охотно согласился бы. Мы неудачно начали матч, в обороне были допущены серьезные ошибки. Мы плохо пасовали друг другу. Но во второй половине игры все пошло куда лучше, - цитирует Мойеса BBC Sport.