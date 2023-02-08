Источник: «Челси» намерен подписать нового нападающего следующим летом

«Челси» собирается подписать ещё одного нападающего следующим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, помимо игрока «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку, договорённость о переходе которого была достигнута ранее, «синие» планируют пригласить ещё одного футболиста в линию атаки.

Ранее сообщалось, что габонский нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг покинет лондонский клуб следующим летом.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. В следующем туре чемпионата Англии «синие» встретятся с «Вест Хэмом». Эта игра состоится 11 февраля и начнётся в 15:30 по московскому времени.