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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: «Челси» намерен подписать нового нападающего следующим летом

08 Февраля 2023 • 11:19 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

«Челси» собирается подписать ещё одного нападающего следующим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, помимо игрока «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку, договорённость о переходе которого была достигнута ранее, «синие» планируют пригласить ещё одного футболиста в линию атаки.

Ранее сообщалось, что габонский нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг покинет лондонский клуб следующим летом.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. В следующем туре чемпионата Англии «синие» встретятся с «Вест Хэмом». Эта игра состоится 11 февраля и начнётся в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку Фабрицио Романо
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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