Поттер: «Лофтус-Чик добавит баланса нашим атакующим игрокам»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил своё решение выпустить Рубена Лофтуса-Чика в стартовом составе на выездное дерби с «Вест Хэмом». Напомним, воспитанник «пенсионеров» не появлялся на поле с ноября.

«Лофтус-Чик добавит баланса нашим атакующим игрокам. Против «Вест Хэма» ты должен быть силён в штрафной площади, защищаться при стандартах. Мы рассчитываем на Рубена», – заявил Поттер на предматчевом интервью.

Лофтус-Чик в нынешнем сезоне провёл 14 матчей в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. Рубен выступает на позиции центрального полузащитника, но в случае чего, готов сыграть вингера или правого вингбека.