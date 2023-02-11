Журналист Морган высмеял Мудрика

Вингер Михаил Мудрик плохо выступил в субботнем дерби против «Вест Хэма». Украинский футболист за полтора тайма не нанёс ни одного удара и не совершил ни одной обводки, хотя в игре «один в один» в «Шахтёре» он был очень хорош.

Комментарий после выступления Михаила Мудрика дал известный журналист Пирс Морган.

«Самый дорогой индюк в мировом футболе?» - написал Морган, опубликовав фотографию Мудрика в социальных сетях.

Напомним, что в январе за трансфер Михаила Мудрика «Челси» заплатил 70 миллионов евро. За счёт бонусов сумма сделки может вырасти до 100 миллионов.

«Вест Хэм» и «Челси» завершили дерби вничью – 1:1.