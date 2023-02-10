Фелиш: «Не жалею, что в своё время подписал контракт с «Атлетико»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш заявил, что не жалеет о переходе в мадридский «Атлетико» в 2019 году. Напомним, права на 23-летнего португальца до сих пор принадлежат «матрасникам». За «Челси» игрок віступает на правах аренды до конца сезона.

«Не жалею, что в своё время подписал контракт с «Атлетико». В клубе всегда говорили, что считают меня главной надеждой на будущее. Посмотрим, что будет дальше. Я пока ничего не исключаю», – заявил Фелиш в интервью Diario AS.

«Атлетико» в 2019 году заплатил «Бенфике» 120 миллионов евро за Фелиша. Португалец до сих пор является самым дорогим игроком в истории «матрасников».