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Фелиш: «Не жалею, что в своё время подписал контракт с «Атлетико»

10 Февраля 2023 • 10:43 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
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11.02 15:30

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш заявил, что не жалеет о переходе в мадридский «Атлетико» в 2019 году. Напомним, права на 23-летнего португальца до сих пор принадлежат «матрасникам». За «Челси» игрок віступает на правах аренды до конца сезона.

«Не жалею, что в своё время подписал контракт с «Атлетико». В клубе всегда говорили, что считают меня главной надеждой на будущее. Посмотрим, что будет дальше. Я пока ничего не исключаю», – заявил Фелиш в интервью Diario AS.

«Атлетико» в 2019 году заплатил «Бенфике» 120 миллионов евро за Фелиша. Португалец до сих пор является самым дорогим игроком в истории «матрасников».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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