Обамеянг может перебраться в «Лос-Анджелес»

Нападающий лондонского «Челси» скоро может оказаться в «Лос-Анджелесе». По информации от Relevo, «пенсионеры» в данный момент ведут переговоры по продаже футболиста. В данный момент трансферное окно в МЛС ещё не закрыто.

33-летний Обамеянг недавно был исключён из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов. Это сильно расстроило игрока, который осознал тот факт, что в его услугах больше не нуждаются на «Стэмфорд Бридж».

В 11 матчах нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги Обамеянг отметился одним голом. Напомним, габонец перешёл в «Челси» летом за 12 миллионов евро из каталонской «Барселоны».