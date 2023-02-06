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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг может перебраться в «Лос-Анджелес»

06 Февраля 2023 • 14:51 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

Нападающий лондонского «Челси» скоро может оказаться в «Лос-Анджелесе». По информации от Relevo, «пенсионеры» в данный момент ведут переговоры по продаже футболиста. В данный момент трансферное окно в МЛС ещё не закрыто.

33-летний Обамеянг недавно был исключён из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов. Это сильно расстроило игрока, который осознал тот факт, что в его услугах больше не нуждаются на «Стэмфорд Бридж».

В 11 матчах нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги Обамеянг отметился одним голом. Напомним, габонец перешёл в «Челси» летом за 12 миллионов евро из каталонской «Барселоны».

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Челси Пьер-Эмерик Обамеянг Лос-Анджелес Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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