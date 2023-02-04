Обамеянг расстроился из-за непопадания в заявку «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов и покинул Лондон

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг покинул Лондон после того, как узнал о своём непопадании в заявку команды на матчи плей-офф Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 33-летний габонец остался разочарован таким решением руководства английского клуба и улетел в Милан, чтобы провести время с семьёй и обдумать своё будущее.

Напомним, Обамеянг перешёл в «Челси» минувшим летом из «Барселоны» за 12 миллионов евро. В общей сложности в составе «синих» форвард успел провести 17 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» предстоит встретиться с дортмундской «Боруссией». Первая игра этого противостояния состоится 15 февраля в Германии. Начало — в 23:00 по московскому времени.