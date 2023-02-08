Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переезду в американский «Лос-Анджелес».

Клуб МЛС считается главным претендентом на 33-летнего форварда с начала недели. Несмотря на недавние сообщения о нежелании габонца уходить в «Лос-Анджелес», стороны всё же достигли согласия по аренде, докладывают французские источники. Издание Relevo в свою очередь отмечает, что «Челси» продолжит выплачивать Обамеянгу зарплату в полном объёме до конца текущего сезона.

Напомним, что в январе Пьер-Эмерик Обамеянг мог вернуться в «Барселону», которую покинул летом, однако Ла Лига заблокировала сделку.