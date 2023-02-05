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Мойес: «Райс станет игроком топ-уровня»

05 Февраля 2023 • 09:55 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Вест Хэм
окончен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о своём подопечном Деклане Райсе.

Напомним, вчера, 4 февраля, «молотобойцы» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии с одним из лидеров турнира «Ньюкаслом» (1:1).

Мойес похвалил 24-летнего футболиста за игру, подчеркнув, что в будущем английский хавбек способен стать игроком топ-уровня.

«Он проявил себя игроком топ-уровня в первом тайме. Несомненно, Деклан станет игроком топ-уровня. Если он когда-нибудь покинет «Вест Хэм», это будет британский трансферный рекорд», — цитирует Мойеса The Independent.

В текущем сезоне Райс провёл за «Вест Хэм» 26 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Деклан Райс
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