Каллум Уилсон: «Обидно, что не дожали соперника»

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии «Вест Хэм» сумел отобрать очки у набравшего ход «Ньюкасла» - подопечные Дэвида Мойеса пропустили первыми, но отыгрались. Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон, забивший единственный гол своей команды, заявил, что разочарован итогами игры - по его мнению, «Ньюкасл» должен был дожимать соперника во втором тайме.

- Это разочаровало меня. Во втором тайме мы владели мячом, инициативой, но, к сожалению, упустили соперника. Что до моего гола, то благодарен за невероятную передачу. А я, как нападающий, просто сделал свое дело, - цитирует слова игрока BBC Sport.