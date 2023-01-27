Петербургский «Зенит» не обращался к «Ньюкаслу» с попыткой предложить услуги своего вингера Малкома. Филипе По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «сине-бело-голубые» не пытались продать бразильца «сорокам».

Напомним, ранее также появились слухи о возможном переходе Малкома в «ПСЖ». Парижане сейчас занимаются поиском футболиста в атаку, а бразилец с опытом игры в чемпионате Франции за «Бордо» как раз считается очень привлекательным кандидатом.

В нынешнем сезоне Малком провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге, где отметился 12 голами 5 результативными передачами – это лучшие показатели бразильца в чемпионате за всё время выступлений в составе «Зенита».