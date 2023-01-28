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Орещук: «Конечно, без Малкома «Зенит» в качестве потеряет»

28 Января 2023 • 19:18 Комментировать
Зенит
3:0
Лусаил Сити
окончен

Известный футбольный агент Роман Орещук прокомментировал возможную потерю бразильского футболиста Малкома для «Зенита», по некоторым слухам, им интересуется «ПСЖ». Орещук считает, что потеря такого игрока скажется на выступлениях команды, но, в то же время он надеется на то, что достойной заменой ему сможет стать Зелиммхан Бакаев.

- Наверное, уход Малкома в ПСЖ будет потерей, но есть Бакаев, который может сыграть на этой позиции, вот и посмотрим, чего стоит Бакаев. Конечно, в качестве потеряют, но не думаю, что сильно просядут, - цитирует слова Орещука издание Metaratings.ru

 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Орещук Малком Филипе
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