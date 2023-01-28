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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» на классе разобрался с «Лусаилом», всухую выиграв и второй матч на сборах в Катаре

28 Января 2023 • 12:56 Комментировать
Зенит
3:0
Лусаил Сити
окончен

«Зенит» сыграл против «Лусаила» на сборах в Катаре.

Протокол игры  
Зенит3:0Лусаил Сити
(1:0) Мостовой Андрей24'  
(2:0) Кассьерра Матео71'  
(3:0) Козлов Данила  
Кержаков МихаилЧистяков ДмитрийДуглас СантосКараваев ВячеславРодригао де СоузаБарриос ВильмарБакаев ЗелимханКлаудиньоЕрохин АлександрМостовой АндрейСергеев Иван II
Запасные: Малком ФилипеВендел МаркусОдоевский ДаниилСаусь ВладиславКозлов ДанилаКассьерра МатеоКирш ИльяАлип НуралыКузяев ДалерСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилМантуан Густаво
Аль-Кесаими Фахад
28 января.

 

Чемпион России осваивает Катар, принимавший чемпионат мира 2022. Во втором товарищеском матче «Зениту» предстояло сыграть против клуба «Лусаил», кстати, на одноимённом стадионе прошло много матчей последнего мундиаля. Соперник с настороженностью подходил к игре с «Зенитом», ведь чемпион России относится к контрольным матчам серьёзно. Первая проба пера вышла феноменальной – «Аль-Бидда» получила 9 безответных мячей, Иван Сергеев тогда оформил хет-трик, выйдя на замену.

Матч против «Лусаила» Сергеев начал в старте. Вообще основное сочетание «Зенита» выглядело очень боевито: тут Дуглас, Родригао, Барриос, Мостовой, Клаудиньо. Соперник немного потрогал мяч на первых минутах, далее инициатива всецело перешла к «Зениту». Питерцы провели серию перспективных подходов, будто разминаясь, опасные моменты начались во второй половине первого тайма.

Мостовой с лёту замыкал кросс Клаудиньо, пробив точно в угол, но Аль-Кесаими выручил «Лусаил», в красивом броске мяч парировав. Но Андрей был заряжен на гол мощнее всех, и уже через пять минут переиграл-таки голкипера: разрезающая передача Сергеева вывела Мостового на угол вратарской, откуда он в падении пробил точно – 1:0. Мог следом забивать и сам Иван, но оказавшись на добивании в выгодной позиции пальнул выше створа.

Так Сергеев и ушёл с поля без гола, а «основной» состав «Зенита» огорчил «Лусаил» всего одним мячом. На второй тайм вышли Одоевский, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Кузяев, Вендел, Козлов, Мантуан, Кассьерра и Малком, которого активно сватают в «ПСЖ». Интересно, что «Лусаил» замен в перерыве не сделал вовсе. И свежесть явно сыграла за питерцев, моменты стали возникать гораздо регулярнее.

Далер Кузяев обязан был забивать после прострела Кругового, однако умудрился с трёх метров пробить в штангу. Далее Нуралы Алип замыкал уже подачу ударом с близкого расстояния, но и тут мяч разминулся с углом ворот. Превосходство «Зенита» ощущалось, питерцы легко возвращали себе мяч и чувствовалось, что не включались на полную. Даже Малком отработал в прессинге, отобрал мяч, запустил в прорыв Сутормина, Алексей прострелил на Козлова, но с ударом молодого форварда справился вратарь. Чуть позже Аль-Кесаими парировал и удар самого Кузяева со средней дистанции.

Но подобное давление «Зенита» просто не могло пройти безнаказанно. На лайте чемпион России соорудил второй гол и успокоился: Сутормин прострелил с левого фланга, Малком отвлёк голкипера, но по мячу не попал, а дальнюю штангу замкнул Кассьерра – 2:0. А на 90-й минуте и третий мяч получил «Лусаил», пострадав от Данилы Козлова, отличившегося после передачи Вендела - 3:0. После победы 9:0 результат смотрится чуть скромнее.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лусаил Сити
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