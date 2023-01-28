«Зенит» на классе разобрался с «Лусаилом», всухую выиграв и второй матч на сборах в Катаре

«Зенит» сыграл против «Лусаила» на сборах в Катаре.

Чемпион России осваивает Катар, принимавший чемпионат мира 2022. Во втором товарищеском матче «Зениту» предстояло сыграть против клуба «Лусаил», кстати, на одноимённом стадионе прошло много матчей последнего мундиаля. Соперник с настороженностью подходил к игре с «Зенитом», ведь чемпион России относится к контрольным матчам серьёзно. Первая проба пера вышла феноменальной – «Аль-Бидда» получила 9 безответных мячей, Иван Сергеев тогда оформил хет-трик, выйдя на замену.

Матч против «Лусаила» Сергеев начал в старте. Вообще основное сочетание «Зенита» выглядело очень боевито: тут Дуглас, Родригао, Барриос, Мостовой, Клаудиньо. Соперник немного потрогал мяч на первых минутах, далее инициатива всецело перешла к «Зениту». Питерцы провели серию перспективных подходов, будто разминаясь, опасные моменты начались во второй половине первого тайма.

Мостовой с лёту замыкал кросс Клаудиньо, пробив точно в угол, но Аль-Кесаими выручил «Лусаил», в красивом броске мяч парировав. Но Андрей был заряжен на гол мощнее всех, и уже через пять минут переиграл-таки голкипера: разрезающая передача Сергеева вывела Мостового на угол вратарской, откуда он в падении пробил точно – 1:0. Мог следом забивать и сам Иван, но оказавшись на добивании в выгодной позиции пальнул выше створа.

Так Сергеев и ушёл с поля без гола, а «основной» состав «Зенита» огорчил «Лусаил» всего одним мячом. На второй тайм вышли Одоевский, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Кузяев, Вендел, Козлов, Мантуан, Кассьерра и Малком, которого активно сватают в «ПСЖ». Интересно, что «Лусаил» замен в перерыве не сделал вовсе. И свежесть явно сыграла за питерцев, моменты стали возникать гораздо регулярнее.

Далер Кузяев обязан был забивать после прострела Кругового, однако умудрился с трёх метров пробить в штангу. Далее Нуралы Алип замыкал уже подачу ударом с близкого расстояния, но и тут мяч разминулся с углом ворот. Превосходство «Зенита» ощущалось, питерцы легко возвращали себе мяч и чувствовалось, что не включались на полную. Даже Малком отработал в прессинге, отобрал мяч, запустил в прорыв Сутормина, Алексей прострелил на Козлова, но с ударом молодого форварда справился вратарь. Чуть позже Аль-Кесаими парировал и удар самого Кузяева со средней дистанции.

Но подобное давление «Зенита» просто не могло пройти безнаказанно. На лайте чемпион России соорудил второй гол и успокоился: Сутормин прострелил с левого фланга, Малком отвлёк голкипера, но по мячу не попал, а дальнюю штангу замкнул Кассьерра – 2:0. А на 90-й минуте и третий мяч получил «Лусаил», пострадав от Данилы Козлова, отличившегося после передачи Вендела - 3:0. После победы 9:0 результат смотрится чуть скромнее.