Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об интересе к Малкому со стороны «ПСЖ».

- Пишут, что Малком может перейти в «ПСЖ». Насколько это реально, на ваш взгляд?

- Все возможно. Малком там рассматривается как вариант замены, если они не подпишут того игрока, которого хотят. Но работа по Малкому идет.

- Он не попал в заявку на первый товарищеский матч «Зенита» на сборах с «Аль-Бидда», а в сегодняшней игре с «Лусаил Сити» остался в запасе. Это может говорить о том, что Семак на него не рассчитывает?

- Возможно. Может, агент просит его поберечь, потому что не дай бог травма, и все сорвется. Если человека не ставят на матч, причины имеются. Может, у Малкома есть какие-то проблемы со здоровьем или еще что-то. Мы не знаем. Клуб не говорит, какая ситуация. Но если этим игроком интересуется элитная команда, значит, вариант его ухода есть. В любом случае это хороший футболист, а как он будет дальше там себя проявлять – другой вопрос.

- Малком способен заиграть в таком клубе, как «ПСЖ»?

- Не верю, что он будет игроком основного состава. Там большая конкуренция. Даже футболисты выше классом не проходят в состав. Но зачастую то, что ожидаешь, не происходит. А бывает, тренеру нравится стиль игры, работа футболиста, команда выигрывает и человек добивается успеха с клубом.

- Любопытно, что если бы Малком перешел в «ПСЖ», то опять стал бы сменщиком Месси, как в «Барселоне», где они вместе отыграли год.

- Да, это смешное совпадение или стечение обстоятельств (улыбается). Все возможно.

- Пишут, что «ПСЖ» может взять Малкома в аренду с правом выкупа. Насколько это выгодно «Зениту»?

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- Конечно, невыгодно. Было бы выгоднее продать его за хорошие деньги и получить какие-то бонусы. Для игрока это хорошо, а для клуба – потеря футболиста хорошего уровня. «ПСЖ» может выплатить какую-то часть денег, а завтра скажет, извините, мы не хотим продлевать аренду. Поэтому ситуация двоякая. «Зениту» нужно четко решить: или продавать футболиста, или вести переговоры. Но, опять-таки, могут быть такие отступные при аренде, что они оправдают вложенные деньги и клуб пойдет на это.

- Насколько «Зениту» будет тяжело без Малкома, если он уйдет?

- Даже сейчас «Зениту» непросто в том плане, что игроками интересуются. Ребята хотят выступать в Лиге чемпионов, и агенты понимают, что игроки будут рассматривать варианты с клубами, которые участвуют в еврокубках. Это касается Барриоса, Вендела, Малкома. Поэтому агенты предлагают своих подопечных другим командам. Для питерцев это проблема. Никто сейчас не дремлет, и агенты начинают в какой-то степени рушить планы «Зенита».

- Лично для вас именно Малком сейчас лучший игрок РПЛ?

- Я бы так не сказал. Это хороший футболист. У него есть отличные качества.

- Тогда почему он не лучший для вас?

- Почему Малком так ярко проявляет себя в «Зените» - потому что там собраны классные футболисты. Попади он в «Локомотив» или «Спартак», неизвестно, заиграл бы там или нет. Понятно, что для нашего чемпионата Малком обладает хорошим уровнем, как Промес, Барриос и ряд других легионеров. Но выделять его я бы не стал.

Елена Григорьевская