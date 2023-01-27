Райс летом может оказаться в «Реале»

Капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в мадридском «Реале». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, англичанин очень нравится главному тренеру «королевского клуба» Карло Анчелотти.

Напомним, следующим летом Райс станет главной трансферной целью минимум трёх клубов из Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», «Арсенале» и «Челси», воспитанником которого является футболист.

Райс уже дал понять своему клубу, что не намерен продлевать контракт, который заканчивается летом 2024 года. В конце сезоне Деклан будет доступен на рынке по скидке.