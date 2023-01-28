Хау – о контракте Триппьера: «Это награда за отличный сезон»

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал новый контракт с клубом защитника Кирана Триппьера. О том, что защитник продлил своё трудовое соглашение с «сороками» объявил официальный сайт клуба из Северной Англии. Новое соглашение англичанина с клубом рассчитано до середины 2025 года.

«Это достойная награда ему за потрясающий сезон. Он невероятно проявлял себя и на поле, и за его пределами, демонстрируя навыки настоящего лидера команды. Не могу найти слов, чтобы выразить ему свою благодарность», - цитирует Хау пресс-служба «Ньюкасла».

Напомним, что в текущем сезоне «Ньюкасл» идёт на третьем месте в турнирной таблице АПЛ и близок к попаданию в Лигу чемпионов по итогам сезона. Триппьер в текущем сезоне – незыблемый игрок основы, на его счету 26 матчей во всех турнирах, один гол и шесть ассистов.