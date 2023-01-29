Эдди Хау: «Я рад, что мы подписали Гордона — он лучший талант»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал переход нападающего Энтони Гордона из «Эвертона» в стан «сорок».

«Я рад, что мы подписали Энтони — он лучший, лучший талант. Я очень рад работать с ним, развивать его, и я с нетерпением жду возможности увидеть, на что он способен в футболке «Ньюкасла», — приводит слова Хау официальный сайт «сорок».

Ранее стало известно, что 21-летний Гордон заключил долгосрочный трудовой договор с «Ньюкаслом». По информации СМИ, сумма трансфера составила 46 миллионов евро без учета бонусов.

В текущем сезоне англичанин принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами.