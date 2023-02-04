Хау: «Это был напряжённый матч»

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии «Вест Хэм» сумел отобрать очки у набравшего ход «Ньюкасла» - подопечные Дэвида Мойеса пропустили первыми, но отыгрались. Итоги игры прокомментировал наставник хозяев поля - Эдди Хау считает, что его команда сделала недостаточно для победы, хотя и провела хороший второй тайм.

- Это был напряженный матч. хорошее начало, даже странное, я бы сказал. Но мы не развили этот импульс, второй тайм был хорошим, но мы так и не пробили оборону. Мы подняли интенсивность своих действий на поле, но не смогли забить, - цитирует слова специалиста BBC Sport.