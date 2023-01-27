Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер поставил подпись под новым договором с клубом.

Соглашение 32-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2024/25, о чём сообщает пресс-служба «сорок».

«Очень рад продлению контракта. Приехав сюда, я сразу почувствовал себя желанным гостем. Хочу продолжать помогать «Ньюкаслу» добиваться успехов. Это позитивный момент для всех сторон», – заявил Триппьер в интервью официальному сайту клуба.

Киран Триппьер пополнил состав «Ньюкасла» в январе 2022 года, перебравшись из мадридского «Атлетико» за 14 млн евро. В нынешнем сезоне он отметился одним голом и четырьмя ассистами в 20 матчах Премьер-лиги.