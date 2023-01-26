«Вест Хэм» хочет вернуть Влашича из «Торино»

Лондонский «Вест Хэм» намерен досрочно вернуть из аренды 25-летнего хорвата Николу Влашича, пишет Libero. На данный момент атакующий полузащитник выступает в Италии за «Торино», притом довольно неплохо, забив за итальянский клуб четыре гола походу сезона, а ещё отдав три голевых паса.

Отмечается, что у самого игрока особого желания возвращаться в Англию нет, тем более лондонцы в текущем сезоне сражаются за выживание в АПЛ. Но достаточным объёмом средств «Торино» не располагает и выкупить Влашича за заявленные 15 млн евро пока не сможет.

Напомним, что Никола Влашич перешёл из ЦСКА в стан «молотобойцев» летом 2021 года, сумма трансфера составила 30 млн евро.