Гордон — о переходе в «Ньюкасл»: «Это большой шаг для меня, люди ещё не видели, на что я способен»

Новичок «Ньюкасла» Энтони Гордон прокомментировал свой переход в стан «сорок».

«С тех пор, как я услышал об интересе, я сразу понял, что «Ньюкасл» — это мой вариант. Я чувствую, что это действительно большой шаг. Люди еще не видели, на что я способен. Я думаю, что при работе тренера и при том, как развивается клуб, я могу действительно преуспеть здесь», — заявил Гордон в эфире клубного ТВ-канала.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» и подписал с новым клубом долгосрочное трудовое соглашение. По данным СМИ, сумма трансфера составила 46 миллионов евро без учета бонусов.