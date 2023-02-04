572 минуты - столько продлилась сухая серия «Ньюкасла»

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии «Вест Хэм» сумел отобрать очки у набравшего ход «Ньюкасла» - подопечные Дэвида Мойеса пропустили первыми, но отыгрались еще в первой половине встречи. На 32-й минуте равновесие на табло восстановил бразильский полузащитник Лукас Пакета, и этот мяч прервал серию из 572 минут, в течение которых «Ньюкасл» не пропускал в матче английской Премьер-лиги. В предыдущий раз это случилось шестого ноября прошлого года - тогда «сорокам» забил «Саутгемптон», но это не помешало «Ньюкаслу» выиграть со счетом 4:1.

В следующем туре подопечные Эдди Хау сыграют против «Борнмута».