Триппьер назвал лучший гол, который видел в карьере

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер рассказал о самом лучшем голе, который видел в своей карьере. Напомним, недавно англичанин продлил свой контракт с «сороками» до 2025 года.

«Лучший гол, который я видел в своей карьере? Я бы назвал мяч Суареса в ворота «Вальядолида», потому что он позволил «Атлетико» выиграть чемпионский титул Ла Лиги», – цитирует англичанина Atletico Universe.

Напомним, с 2019 по 2022 год Триппьер выступал в Испании в составе мадридского «Атлетико». В сезоне-2020/21 защитник выиграл с командой чемпионский титул Ла Лиги – свой единственный трофей в карьере на сегодняшний день.