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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне рассказал, от чего зависит его будущее

28 Января 2023 • 15:53 Комментировать
Осасуна
...
Атлетико М
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29.01 18:15

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчёт своего будущего. Действующий контракт аргентинца с мадридским клубом рассчитан до средины 2024 года.

«Мой контракт во многом зависит от того, как мы закончим сезон. В конце каждого сезона мы собираемся вместе, чтобы обсудить дальнейший путь. Этот год не станет исключением. Когда сезон завершится, вы узнаете, что произойдёт», - сказал Симеоне, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

На текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Диего Симеоне отстаёт на 13 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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ОСАСУНА АТЛЕТИКО М
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