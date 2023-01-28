​Симеоне рассказал, от чего зависит его будущее

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчёт своего будущего. Действующий контракт аргентинца с мадридским клубом рассчитан до средины 2024 года.

«Мой контракт во многом зависит от того, как мы закончим сезон. В конце каждого сезона мы собираемся вместе, чтобы обсудить дальнейший путь. Этот год не станет исключением. Когда сезон завершится, вы узнаете, что произойдёт», - сказал Симеоне, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

На текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Диего Симеоне отстаёт на 13 зачётных баллов.