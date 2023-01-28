«Атлетико» видит в Ферране Торресе идеального игрока для команды

«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу, сообщает Sport es.

По информации источника, этот переход может состояться в случае, если мадридский клуб следующим летом покинут Жоау Фелиш, Янник Карраско и Тома Лемар. Отмечается, что 22-летний испанец рассматривается как идеальный футболист для схемы «Атлетико».

Действующий контракт Торреса с каталонцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл за «Барселону» 23 игры, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.