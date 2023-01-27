Родриго: «Не понимаю, почему игроки «Атлетико» жаловались на красную Савича»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго прокомментировал результат дерби с «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании. Напомним, «королевский клуб» обыграл своих соперников в экстра-тайме со счётом 3:1.

«Не понимаю, почему игроки «Атлетико» жаловались на красную Савича. Не понимаю, чего они ещё хотели. Так или иначе, он был удалён. Я забил отличный гол и в итоге мы смогли выйти в следующую стадию», – сказал Родриго в послематчевом интервью.

Напомним, Родриго ранее уже забивал в ворота мадридского «Атлетико» в матче первого круга чемпионата Испании на «Ванда Метрополитано». В нынешнем сезоне на счету бразильца 9 голов и 6 ассистов во всех турнирах.