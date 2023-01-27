Мората подразнил фанатов «Реала» своим празднованием

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората вчера открыл счёт в выездном поединке против «Реала» в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Тем не менее, «матрасники» по итогу проиграли 1:3 в дополнительное время и вылетели с турнира.

Когда Мората отправил мяч в ворота, испанец прикрыл рукой первые две буквы своей фамилии на спине, чтобы в итоге получилось слово rata. В переводе с испанского это значит крыса.

Напомним, Мората является воспитанником мадридского «Реала» и в своё время забил за «королевский клуб» 31 гол в 95 матчах. В составе «сливочных» Альваро дважды становился победителем Лиги чемпионов.