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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората подразнил фанатов «Реала» своим празднованием

27 Января 2023 • 10:54 Комментировать
Осасуна
...
Атлетико М
1 3.60 X 3.20 2 2.15
29.01 18:15

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората вчера открыл счёт в выездном поединке против «Реала» в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Тем не менее, «матрасники» по итогу проиграли 1:3 в дополнительное время и вылетели с турнира.

Когда Мората отправил мяч в ворота, испанец прикрыл рукой первые две буквы своей фамилии на спине, чтобы в итоге получилось слово rata. В переводе с испанского это значит крыса.

Напомним, Мората является воспитанником мадридского «Реала» и в своё время забил за «королевский клуб» 31 гол в 95 матчах. В составе «сливочных» Альваро дважды становился победителем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Альваро Мората
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ОСАСУНА АТЛЕТИКО М
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