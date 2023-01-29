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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» заинтересовано в подписании Клосса слухи

29 Января 2023 • 23:09 Комментировать
Осасуна
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Атлетико М
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Руководство мадридского «Атлетико» сделало попытку для подписания защитника «Марселя» Жонатана Клосса.

По информации L’Equipe, боссы «матрасников» сделало предложение об аренде игрока с возможностью покупки на сумму 12 миллионов евро. Напомним, что Клосс перешёл в «Марсель» из «Ланса» прошлым летом.

На счету защитника французской национальной команды 22 матча в рамках всех состязаний, забив один при восьми результативных передачах. По мнению экспертов портала Transfermarkt, трансферная стоимость 30-летнего защитника составляет 15 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марсель жонатан клосс Трансферы футбола - зима 2023
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