Руководство мадридского «Атлетико» сделало попытку для подписания защитника «Марселя» Жонатана Клосса.

По информации L’Equipe, боссы «матрасников» сделало предложение об аренде игрока с возможностью покупки на сумму 12 миллионов евро. Напомним, что Клосс перешёл в «Марсель» из «Ланса» прошлым летом.

На счету защитника французской национальной команды 22 матча в рамках всех состязаний, забив один при восьми результативных передачах. По мнению экспертов портала Transfermarkt, трансферная стоимость 30-летнего защитника составляет 15 миллионов евро.